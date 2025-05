Grüne kritisieren Wadephuls Vorstoß zu Militärausgaben

Die Forderung von Außenminister Wadephul, die Militärausgaben auf fünf Prozent der Wirtschaftsleistung zu erhöhen, stößt in der Opposition auf Kritik. Grünen-Fraktionsvize Brugger warf dem CDU-Politiker in der "Stuttgarter Zeitung" vor, sich bei US-Präsident Trump anzubiedern. Das sei naiv. Stattdessen brauche es eine solide Planung auf Basis der Pläne, die auf dem Nato-Gipfel im Juni beschlossen werden sollen. Von Wadephuls Vorstoß wurde offenbar auch der Koalitionspartner SPD überrascht: Parteichef Klingbeil und Verteidigungsminister Pistorius betonten, Deutschland müsse sich an die Nato-Fähigkeitsziele halten. Die Entscheidung darüber werde auf dem Gipfeltreffen fallen.

