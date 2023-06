Grüne kritisieren Pechstein-Auftritt in Uniform

Kurzmeldung ein/ausklappen Verletzte Neuschwanstein-Touristin aus Klinik entlassen

Schwangau: Nach der Gewalttat am Schloss Neuschwanstein hat die verletzte Touristin das Krankenhaus in Murnau verlassen. Wie ein Polizeisprecher dem BR mitgeteilt hat, kann sie zurück in die USA reisen, da sie für eine Zeugenvernehmung nicht in Deutschland bleiben muss. Die Polizei geht weiter davon aus, dass sich der Täter und die beiden Opfer zufällig begegnet sind. Am vergangenen Mittwoch hatte ein US-Amerikaner zwei US-Amerikanerinnen in der Nähe der Marienbrücke bei Schloss Neuschwanstein attackiert und in die Schlucht gestoßen. Dabei starb eine der Frauen, das zweite Opfer wurde verletzt. Der Mann sitzt in Untersuchungshaft.

