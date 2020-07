Grüne kritisieren Auswertung von Corona-Gästelisten durch Polizei

Festnahmen bei Ermittlungen gegen rechtsextremistische Vereinigung

Karlsruhe: Die Bundesanwaltschaft hat zwei Männer festnehmen lassen, die eine rechtsextremistische Vereinigung angeführt haben sollen. Eine der Festnahmen sei in Berlin erfolgt, die andere in Heerlen in den Niederlanden, teilte die oberste Anklagebehörde am späten Abend mit. Die Polizei durchsuchte außerdem die Wohnungen der beiden Männer sowie von sechs weiteren Beschuldigten - und zwar in Bayern und vier anderen Bundesländern. Die Ermittler gehen davon aus, dass die beiden Männer zu den Rädelsführern gehören. Die Gruppierung habe zum Ziel gehabt, über eine Internetseite massenhaft und systematisch rechtsextremistisches Gedankengut zu verbreiten. Auch sei zur Tötung jüdischer Menschen aufgerufen worden, so die Bundesanwaltschaft.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 16.07.2020 23:15 Uhr