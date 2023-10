Grüne Jugend kritisiert ihre Mutterpartei

Leipzig: Die neue Spitze der Grünen Jugend setzt auf mehr Klimaschutz. Die Medizinstudentin Svenja Appuhn und die Meteorologin Katharina Stolla forderten, ihn im - so wörtlich - "Turbomodus" umzusetzen. Zuvor waren die beiden 25jährigen beim Bundeskongress der Nachwuchsorganisation von Bündnis 90 /die Grünen mit großer Mehrheit zu Bundessprecherinnen gewählt worden. Außerdem forderten sie mehr Umverteilung durch eine Millionärssteuer. Kritik gab es an der Arbeit der Mutterpartei. Sie müsse sich in der Bundesregierung endlich ihrer Verantwortung stellen, so die scheidende Bundessprecherin Heinrich.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 21.10.2023 21:00 Uhr