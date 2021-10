Grüne in Österreich schließen Rückkehr von Kurz als Kanzler aus

CDU-Politiker fordern Runderneuerung der Partei

Berlin: In der CDU wird die Diskussion über die Zukunft der Partei immer lauter. Der Abgeordnete von Stetten legte dem gesamten Präsidium den Rücktritt nahe. Es habe über Jahre die Programmatik der CDU verwässert und den Parteivorsitzenden Laschet in eine chancenlose Kanzlerkandidatur getrieben, sagte von Stetten der "Bild am Sonntag". Morgen will Laschet den Gremien der CDU seine Pläne für einen Sonderparteitag vorstellen, bei dem sich die Partei inhaltlich und personell neu aufstellen soll. Zur Debatte steht auch eine zeitlich begrenzte Neubesetzung der CDU-Spitze. Die schleswig-holsteinische Bildungsministerin Prien sagte der "Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung", sie wünsche sich an der Spitze einen Treuhänder ohne eigene Ambitionen auf das Kanzleramt, der die Partei wieder fit mache. Kritik an diesem Modell kommt vom sächsischen Ministerpräsidenten Kretschmer. Die CDU brauche jetzt eine Führung für viele Jahre und nicht nur für eine Übergangszeit.

Quelle: BR24 Nachrichten, 10.10.2021 16:00 Uhr