Grüne in Bayern beraten über ihr Regierungsprogramm

Erlangen: Die Grünen in Bayern haben ihre Landesdelegiertenversammlung fortgesetzt. Am zweiten Tag steht das Regierungsprogramm für die Landtagswahl in Bayern zur Diskussion. Schwerpunktthemen darin sind Energie, Umwelt, Wirtschaft und Soziales. Die Parteispitze hat es entworfen, aus den Regionalgliederungen lagen schon vor Beginn des Parteitags 480 Änderungsanträge vor. Gestern Abend ist eine Personalentscheidung gefallen. Henrike Hahn geht als bayerische Spitzenkandidatin der Grünen in die Europawahl im kommenden Jahr.

