Grüne in Baden-Württemberg wollen Koalition mit CDU fortsetzen

Nachrichtenarchiv - 01.04.2021 18:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Stuttgart: Die Grünen in Baden-Württemberg wollen nun doch die Koalition mit der CDU fortsetzen. Das hat der Landesvorstand bei einer Videokonferenz entschieden. Nach ersten Beratungen hatte die Parteiführung eine Entscheidung vertagt, um sich auch ein Ampelbündnis mit SPD und Liberalen offen zu halten. Ministerpräsident Kretschmann hatte vehement für eine Neuauflage von grün-schwarz geworben, konnte sich aber in seiner Partei zunächst nicht durchsetzen. Bei der Landtagswahl am 14. März waren die Grünen mit 32,6 Prozent stärkste Kraft geworden, die CDU kam auf 24,1 Prozent. Rechnerisch wäre auch eine Ampelkoalition möglich gewesen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 01.04.2021 18:00 Uhr