Grüne in Baden-Württemberg entscheiden über Koalition

Nachrichtenarchiv - 01.04.2021 12:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Stuttgart: Die Grünen in Baden-Württemberg wollen heute darüber entscheiden, mit wem sie regieren wollen und Koalitionsverhandlungen aufnehmen. Zunächst hat am Morgen der Landesvorstand getagt, danach sollte die Landtagsfraktion informiert werden. Am Mittag wollen die Grünen dann je nach Ergebnis mit dem bisherigen Koalitionspartner CDU oder den künftigen neuen Bündnispartnern SPD und FDP zusammenkommen. Bei der Landtagswahl am 14. März war die Partei von Ministerpräsident Kretschmann mit knapp 33 Prozent stärkste Kraft geworden. Die CDU kam mit gut 24 Prozent auf Platz 2. Aber auch eine Ampelkoalition aus Grünen, SPD und FDP hätte eine Mehrheit.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 01.04.2021 12:00 Uhr