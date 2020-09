Grüne im EU-Parlament fürchten neue Elendslager

Nachrichtenarchiv - 23.09.2020 08:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Brüssel: Angesichts des für heute angekündigten Asyl- und Migrationspaktes der EU-Kommission warnt die Grünen-Europaabgeordnete Ska Keller vor neuen geschlossenen Lagern in Griechenland. Keller sagte im gemeinsamen Morgenmagazin von ARD und ZDF, die EU-Kommission sei angetreten mit dem Versprechen, dass es keine Lager mit katastrophalen Zuständen wie im abgebrannten Camp Moria geben solle. Nun seien aber offenbar doch solche Camps geplant, was nur wieder zu menschenunwürdigen Bedingungen führen werde. Im Gespräch mit dem BR sagte Bundesinnenstaatssekretär Mayer, auch die Bundesregierung sei der Ansicht, Moria dürfe nicht der Normalzustand sein. Mayer sprach sich aber dafür aus, an den EU-Außengrenzen eine Prüfung eines Rechts auf Asyl vorzunehmen. Neue Einrichtungen hierfür wie nun auf der Insel Lesbos würden nicht mehr allein von Griechenland geführt, sondern gemeinsam mit der EU-Kommission.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 23.09.2020 08:00 Uhr