Grüne halten Umstellung der Landwirtschaft für nötig

Nachrichtenarchiv - 29.08.2022 17:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Laatzen: Die Grünen halten eine Umstellung von Forst- und Landwirtschaft für erforderlich, um den zunehmend trockenen Sommern zu begegnen. Ein Konzept dafür will der Bundesvorstand der Partei heute bei seiner Klausur in der niedersächsischen Kleinstadt Laatzen beschließen. Darin heißt es, wenn Wasser im Überfluss vorhanden sei, müsse es länger in der Landschaft bewahrt und die Bildung von Grundwasser gefördert werden, damit es in trockenen Perioden zur Verfügung stehe.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 29.08.2022 17:00 Uhr