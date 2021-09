Grüne halten Ampel-Kaolition als wahrscheinlichste Regierungsoption

Nachrichtenarchiv - 28.09.2021 14:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Zwei Tage nach der Bundestagswahl sortieren sich die neu gewählten Fraktionen. Für Grünen-Co-Fraktionschef Hofreiter ist eine Ampel-Koalition die wahrscheinlichste Regierungsoption. Bei der konstituierenden Sitzung der Grünen-Bundestagsfraktion sagte er, man sei optimistisch, konstruktiv arbeiten zu können, um wirklich die Probleme in diesem Land angehen zu können. Das sei das, was die Bürger erwarteten. Bei den anstehenden Gesprächen mit der FDP gehe es darum, Vertrauen aufzubauen und gemeinsam Lösungen für Probleme zu finden. Die Parteispitze der Grünen aus Annalena Baerbock und Robert Habeck werde die Verhandlungen führen. Zuvor hatte SPD-Fraktionschef Mützenich den Führungsanspruch der Sozialdemokraten nach der Bundestagswahl bekräftigt. In einer Videobotschaft auf Twitter sagte er, der Unionskandidat sei der Wahlverlierer, Laschet müsse endlich einsehen, dass er nicht das Vertrauen der Bundesbürgerinnen und Bürger bekommen habe.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 28.09.2021 14:00 Uhr