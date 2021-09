Grüne gewinnen bei Kommunalwahl in Niedersachsen dazu

Impf-Aktionswoche gegen Corona beginnt

Berlin: Mit einer Aktionswoche für das Impfen will die Bundesregierung von heute an mehr Menschen für die Immunisierung gegen das Coronavirus gewinnen. In den kommenden Tagen sollen Menschen an vielen Orten angesprochen werden, zum Beispiel auf Spiel- und Sportplätzen, in Fußgängerzonen, Geschäften und Vereinen. Impfangebote soll es auch bei der Freiwilligen Feuerwehr, in der Straßenbahn und in Moscheen geben. Kanzlerin Merkel warb gestern noch einmal eindringlich und sagte wörtlich: "Nie war es einfacher, eine Impfung zu bekommen. Nie ging es schneller". Bundespräsident Steinmeier will heute früh eine Aktion an einer Berliner Schule besuchen. Auf der Webseite zusammengegencorona.de sind viele der besonderen Impfgelegenheiten aufgelistet.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 13.09.2021 06:00 Uhr