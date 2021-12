Grüne geben Ergebnis der Mitgliederbefragung bekannt

Nachrichtenarchiv - 06.12.2021 05:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Die Grünen geben heute Nachmittag das Ergebnis ihrer Mitgliederbefragung über den Koalitionsvertrag bekannt. An der Pressekonferenz nehmen die Parteichefs Baerbock und Habeck sowie die designierten Grünen-Ministerinnen und Minister teil. Die rund 125.000 Parteimitglieder konnten seit Ende November online oder per Brief votieren. Sie stimmten damit auch über die von den Parteigremien nominierten Ministerinnen und Minister ab. Mit den Grünen entscheidet die letzte der drei Ampel-Parteien über den Koalitionsvertrag. SPD und FDP hatten dies auf Parteitagen bereits am Wochenende getan. Bei einem Ja der Grünen kann Olaf Scholz am Mittwoch zum Bundeskanzler gewählt und sein Kabinett vereidigt werden.

Quelle: BR24 Nachrichten, 06.12.2021 05:00 Uhr