Grüne für zweite Amtszeit von Bundespräsident Steinmeier

Berlin: Die Grünen unterstützen eine zweite Amtszeit für Bundespräsident Steinmeier. Das teilten die Spitzen von Partei und Fraktion am Vormittag mit. In einer Erklärung hieß es, Frank-Walter Steinmeier sei ein sehr guter und hoch angesehener Bundespräsident, der sich in seiner ersten Amtszeit große Verdienste um unser Land erworben hat. Damit ist eine zweite Amtszeit für den Sozialdemokraten so gut wie sicher. SPD und FDP hatten sich bereits ebenfalls für ihn ausgesprochen. Die Wahl in der Bundesversammlung ist für den 13. Februar vorgesehen. Die Ampelparteien verfügen gemeinsam über genügend Stimmen, um die Wiederwahl Steinmeiers durchzusetzen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 04.01.2022 12:00 Uhr