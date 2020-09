GRüne fordert Aktuelle Stunde im Bundestag zum Fall Nawalny

Nachrichtenarchiv - 04.09.2020 12:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Die Grünen wollen in der kommenden Woche im Bundestag eine Aktuelle Stunde zum Fall Nawalny beantragen. Fraktionschefin Göring-Eckardt sagte in einem Interview, der Bundestag könne an einem solchen Fall nicht einfach verbeigehen. Deshalb müsse sich das Parlament noch in der nächsten Woche damit befassen. Unterdessen haben mehr als 100 Europa-Abgeordnete in einem offenen Brief gefordert, den Fall Nawalny vor die UN und den Europarat zu bringen. Die Europäische Union und die deutsche Ratspräsidentschaft müssten durchsetzen, dass der Giftanschlag an Nawalny aufgeklärt wird, heißt es darin. Die Abgeordneten seien außerordentlich skeptisch, dass die russischen Behörden das Verbrechen aufklären wollen. Russland ist sowohl Mitglied der Vereinten Nationen als auch des Europarats.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 04.09.2020 12:00 Uhr