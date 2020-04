Grüne fordern weitere Lockerungen in Bayern

Nachrichtenarchiv - 20.04.2020 09:15 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Mehrere Parteien in Bayern fordern weitergehende Lockerungen der Corona-Einschränkungen: Neben den Freien Wählern und der FDP auch die Grünen. Fraktionschef Hartmann sagte im B5-Thema des Tages, jetzt sei der Zeitpunkt gekommen, um einen Teil der Freiheit zurückzugeben. Er sprach sich dafür aus, die Notbetreuung der Kinder bis kommenden Montag um ein Drittel auszuweiten. Bayerns Innenminister Herrmann wies Forderungen nach weiteren Lockerungen zurück. Er sprach von einer - so wörtlich - "gewaltigen Veränderung" durch die neuen Regeln. Nun müsse erst die Entwicklung der Infektionszahlen abgewartet werden. Der CSU-Politiker wies noch einmal darauf hin, dass die Menschen in Bayern ab heute beim Einkaufen und im öffentlichen Nahverkehr Mund- und Nasenschutz tragen sollen. Am Vormittag gibt Ministerpräsident Söder eine weitere Regierungserklärung im Landtag zu den Folgen der Pandemie ab.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 20.04.2020 09:15 Uhr