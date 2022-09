Grüne fordern wegen Energiekosten Soforthilfe für Krankenhäuser

Nachrichtenarchiv - 18.09.2022 22:30 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Wegen der steigenden Energiepreise warnen die Grünen vor einer Pleitewelle bei den Kliniken. In einem Papier, das dem ARD-Hauptstadtstudio vorliegt, erklären Gesundheitspolitiker aus der Bundestagsfraktion, den Krankenhäusern gehe es schlecht, weil mehrere Faktoren zusammenkämen: Die Inflation, hohe Energiekosten und der Fachkräftemangel. Sie fordern deshalb, dass der Bund in den kommenden sechs Monaten die gestiegenen Strom- und Gaskosten übernimmt. Außerdem sollen sich Bund und Länder am Einkauf von Medizinprodukten beteiligen. Der Städte- und Gemeindebund hatte gestern eine Gas- und Strompreisbremse gefordert und darauf hingewiesen, dass in manchen Bereichen kaum Möglichkeiten bestünden, Energie einzusparen - etwa in Krankenhäusern.

Sendung: BR24 Nachrichten, 18.09.2022 22:30 Uhr