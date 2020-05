Grüne fordern Tübinger OB Palmer zum Parteiaustritt auf

Nachrichtenarchiv - 08.05.2020 22:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Stuttgart: Baden-Württembergs Grüne haben den Tübinger Oberbürgermeister Palmer aufgefordert, aus der Partei auszutreten. Das beschloss der Landesvorstand am Abend und teilte außerdem mit, dass er auch über ein Parteiordnungsverfahren nachdenkt. Am Dienstag hatte bereits die Bundesspitze der Grünen ihrem Parteikollegen jegliche weitere Unterstützung für den Fall entzogen, dass er sich zur Wiederwahl als Tübinger OB aufstellen lässt. Palmer hatte mit Äußerungen über hochbetagte Corona-Patienten für Empörung gesorgt. Wörtlich hatte er gesagt: "Wir retten in Deutschland möglicherweise Menschen, die in einem halben Jahr sowieso tot wären." Der Tübinger OB entschuldigte sich zwar für seine Äußerungen, betonte allerdings auch immer wieder, dass er sich falsch dargestellt fühle.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 08.05.2020 22:00 Uhr