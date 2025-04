Grüne fordern Sondersitzung des Bundestags

Berlin: Vor dem Hintergrund der US-amerikanischen Zollpolitik fordern die Grünen, dass der Bundestag noch in der laufenden Woche zu Beratungen zusammenkommt. Die Fraktionschefinnen Haßelmann und Dröge boten ihren Kollegen aus Union und SPD in einem Brief an, gemeinsam eine Sondersitzung zu beantragen. Seit Trumps Ankündigung, alle US-Importe mit massiven Zöllen zu belegen, steige die Sorge vor schwerwiegenden Folgen für den internationalen Handel und die Weltwirtschaft, heißt es zur Begründung in dem Schreiben. Die nächste reguläre Sitzung des Bundestags ist wegen der laufenden Koalitionsverhandlungen erst für Mai geplant.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 08.04.2025 06:00 Uhr