Grüne fordern Reformen in der Familien- und Sozialpolitik

Nachrichtenarchiv - 13.06.2021 23:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Die Grünen sprechen sich in ihrem Programm für die Bundestagswahl neben einer strengeren Klimaschutzpolitik auch für Reformen in der Familien- und Sozialpolitik aus. So sollen etwa einkommensschwache Familien eine Kindergrundsicherung erhalten. Das Ehegattensplitting soll für neu geschlossene Ehen abgeschafft werden, das Werbeverbot für Abtreibungen gestrichen. Außenpolitisch entschieden sich die Delegierten für einen schärferen Kurs gegenüber China und Russland. Außerdem schließen sie den künftigen Einsatz bewaffneter Kampfdrohnen nicht mehr kategorisch aus. Für die Verabschiedung des Wahlprogramms hatten auf dem Bundesparteitag heute 98 Prozent der Delegierten gestimmt.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 13.06.2021 23:00 Uhr