Grüne fordern Reaktivierung stillgelegter Bahnstrecken in Bayern

Loyalität junger Leute zum Arbeitgeber sinkt laut Studie

Berlin: Junge Menschen stellen bei der Job-Suche immer mehr Ansprüche an den Arbeitgeber. Bei einer Umfrage von der die Welt am Sonntag berichtet, gaben 33 Prozent der 18- bis 24-Jährigen an, lieber arbeitslos zu sein als unglücklich im Job. Zudem fühlen sich in dieser Altersgruppe nur knapp 16 Prozent „sehr verbunden“ mit ihrem Arbeitgeber. In der Altersgruppe zwischen 18 bis 65 Jahren erklärten 40 Prozent, sie würden eine neue Stelle ablehnen, wenn keine Flexibilität ermöglicht wird – also beispielsweise kein Homeoffice. Und nur die Hälfte hält es für wahrscheinlich, dass sie bei ihrem Arbeitgeber bleibt – die Loyalität der Arbeitnehmer sei an einem Tiefpunkt angelangt, heißt es im Randstad Arbeitsbarometer.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 07.05.2022 10:00 Uhr