Grüne fordern Entlassung von Aiwanger

Kurzmeldung ein/ausklappen Bayerischer Einzelhandel will Warnstreiks ausweiten

München: Die Gewerkschaft Verdi will die Warnstreiks im bayerischen Einzelhandel ausweiten. Schon morgen soll in weiteren Geschäften und Zentrallagern die Arbeit niedergelegt werden. Verdi reagiert damit auf die zweite Tarifrunde, die ohne Ergebnis zu Ende gegangen ist. Die Arbeitgeber legten zwar ein verbessertes Angebot auf den Tisch. Der Gewerkschaft geht das allerdings nicht weit genug. Für den Großhandel wird am Freitag weiter verhandelt. Auch hier gab es in den vergangenen Tagen Aktionen in Zentrallagern. Laut Verdi kann es deshalb zu Versorgungsengpässen kommen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 13.06.2023 19:15 Uhr