Grüne fordern Einkaufsgutscheine für Geschäfte vor Ort

25.04.2020 20:00 Uhr

Berlin: Die Grünen fordern zur Unterstützung des Einzelhandels einen Einkaufsgutschein in Höhe von 250 Euro für jeden Bürger. Der Gutschein soll nur im Handel vor Ort, für stationäre Dienstleistungen oder in der Gastronomie verwendet werden können. Eine weitere Bedingung ist, dass er nur in Geschäften eingelöst werden darf, die vom Shutdown durch die Corona-Krise betroffen waren. Grünen-Fraktionschef Hofreiter sagte, sobald die gesundheitspolitische Lage es zulasse, brauche man ein zielgerichtetes Instrument, um den Einzelhandel zu unterstützen. Es drohe eine Pleitewelle und in der Folge eine Verödung der Innenstädte. Die Bundesregierung hat Konjunkturmaßnahmen angekündigt, um bei späteren Lockerungen der Corona-Schutzmaßnahmen die Nachfrage anzukurbeln. Einige Ökonomen haben sich in diesem Zusammenhang bereits für Konsum-Gutscheine ausgesprochen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 25.04.2020 20:00 Uhr