Grüne fordern Anhebung des Mindestlohns auf zwölf Euro

Nachrichtenarchiv - 12.06.2021 12:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Die Grünen gehen mit der Forderung nach zwölf Euro Mindestlohn in den Bundestagswahlkampf. Ein Antrag aus den Reihen der Delegierten, 13 Euro als Ziel ins Wahlprogramm zu schreiben, fand beim digitalen Parteitag der Grünen am Mittag keine Mehrheit. Die derzeitige Lohnuntergrenze liegt bei 9,50 Euro und steigt im Juli auf 9,60 Euro. Ein Jahr später soll sie auf 10,45 Euro erhöht werden. Der Grünen-Parteitag hat sich außerdem für größere Investitionen in Bildung und Forschung ausgesprochen. Die Delegierten stimmten unter anderem für mehr finanzielle Unterstützung in Kitas, Schulen und in der Berufsausbildung sowie für einen Rechtsanspruch auf Weiterbildung. Hartz IV-Beziehern versprechen die Grünen 50 Euro mehr pro Monat. Das wurde auf dem Parteitag als Mindestbedingung für jede Koalition beschlossen.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 12.06.2021 12:45 Uhr