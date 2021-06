Grüne fordern 50 Euro mehr für Hartz-IV-Bezieher

Nachrichtenarchiv - 12.06.2021 13:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Die Grünen wollen die monatlichen Hartz-IV-Zahlungen in der Grundsicherung um mindestens 50 Euro anheben. Dies soll nur ein erster Schritt sein, wie der Bundesparteitag in Berlin beschlossen hat. Der sozialpolitische Sprecher der Grünen Lehmann nannte das eine "Mindestbedingung für jede Koalition". Beim gesetzlichen Mindestlohn blieb es bei der Forderung nach einer Erhöhung auf zwölf Euro. Delegierte hatten 13 Euro gefordert. Auch Basis-Anträge mit dem Ziel einer 30-Stunden-Woche oder einer Vollbeschäftigungsgarantie von Kommunen scheiterten. Am Nachmitttag soll Annalena Baerbock als Kanzlerkandidatin bestätigt werden. Anschließend wird sie eine Rede halten. Außerdem sollen Baerbock und Co-Parteichef Habeck als Spitzenduo bestätigt werden.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 12.06.2021 13:45 Uhr