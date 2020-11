Grüne finden Gentechnik-Kompromiss

Das Wetter: Im Süden nach Nebelauflösung freundlich, im Norden zunehmend bewölkt bei 2 bis 10 Grad.

Das Wetter in Bayern: Im Süden nach Nebelauflösung oft freundlich, im Norden zunehmend bewölkt bei 2 bis 10 Grad. In der kommenden Nacht an den Alpen teils klar, teils bewölkt, nördlich des Mains Regen. Tiefstwerte um 1 Grad. Die weiteren Aussichten: Morgen oft bewölkt, zum Teil auch regnerisch, an den Alpen freundlicher bei 2 bis 10 Grad. Am Dienstag und Mittwoch teils neblig, teils sonnig bei ähnlichen Temperaturen. In den Nächten Tiefstwerte zwischen plus 2 und minus 3 Grad.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 22.11.2020 06:30 Uhr