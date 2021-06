Grüne fassen außenpolitische Beschlüsse zu China und Russland

Nachrichtenarchiv - 13.06.2021 13:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Auf ihrem Online-Parteitag haben die Grünen ihr außenpolitisches Profil geschärft. Von China verlangt die Partei ein Ende der Menschenrechtsverletzungen etwa in Xinjiang und Tibet und zunehmend auch in Hongkong, wie es in dem Beschluss der Delegierten heißt. Nötig seien sowohl ein konstruktiver Dialog als auch "klare Gegenstrategien". Im Programm wird zudem von Russland als zunehmend autoritärem Staat gesprochen, der immer offensiver Demokratie und Stabilität in der EU untergrabe. Die Gaspipeline Nord Stream 2 lehnen die Grünen aus geopolitischen und Klimaschutz-Gründen ab. Zuvor hatte die belarussische Oppositionsführerin Tichanowskaja bei der Veranstaltung gesprochen. Sie appellierte an Deutschland, eine "Schlüsselrolle" bei der Lösung der politischen Krise in Belarus zu spielen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 13.06.2021 13:00 Uhr