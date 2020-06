Grüne erzielen Erfolge bei Kommunalwahlen in Frankreich

Große Koalition will in der Fleischindustrie regulierend eingreifen

Berlin: Nach mehreren großen Corona-Ausbrüchen in Schlachthöfen will die Große Koalition Konsequenzen ziehen. Das hat Unions-Fraktionschef Brinkhaus am Abend klargemacht. Brinkhaus sagte im "Bericht aus Berlin" im Ersten, die Arbeitgeber in der Fleischindustrie hätten bisher jedes Schlupfloch genutzt. Deshalb brauche es nun den - Zitat - "großen Hammer". Damit meint der CDU-Politiker ein Verbot von Werkverträgen. Allerdings hält es Brinkhaus zeitlich für ausreichend, dass dies wie vom Kabinett beschlossen ab dem neuen Jahr gilt. Arbeitsminister Heil, SPD, will das Verbot jedoch vorziehen und noch heuer in Kraft setzen. Gesundheitsminister Spahn forderte überdies im ZDF von der Fleischbranche, Mitarbeiter fortan regelmäßig zu testen und die Luftfilterung in den Betrieben zu verbessern

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 28.06.2020 20:00 Uhr