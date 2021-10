Grüne entscheiden über Koaltionsverhandlungen

Nachrichtenarchiv - 17.10.2021 04:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Die Grünen entscheiden heute über die Aufnahme von Koalitionsverhandlungen mit SPD und FDP. Auf einem kleinen Parteitag in Berlin sollen die Delegierten abstimmen. Grundlage ist das Sondierungspapier, das die drei möglichen Regierungspartner am Freitag vorgelegt haben. Darin sind unter anderem eine Erhöhung des Mindestlohns, mehr Anstrengungen beim Klimaschutz und der Verzicht auf Steuererhöhungen aufgeführt. - Morgen will die FDP-Führung über mögliche Koalitionsverhandlungen entscheiden. Die SPD hatte bereits zugestimmt.

Quelle: BR24 Nachrichten, 17.10.2021 04:00 Uhr