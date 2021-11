Grüne einigen sich auf Personalliste für Ministerien

Nachrichtenarchiv - 25.11.2021 21:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Die Grünen-Spitze hat sich auf das Personal geeinigt, das in der neuen Ampelregierung die Ministerposten übernehmen soll. Bundesgeschäftsführer Michael Kellner teilte am Abend mit, dass der frühere Grünen-Chef Cem Özdemir das Landwirtschaftsressort übernehmen soll. Die Parteilinke Steffi Lemke soll Umweltschutzministerin werden und Anne Spiegel aus Rheinland-Pfalz Familienministerin. Das Auswärtige Amt geht wie erwartet an Co-Parteichefin Annalena Baerbock, Minister für Wirtschaft und Klimaschutz sowie Vizekanzler wird Co-Parteichef Robert Habeck. Die bisherige Bundestags-Vizepräsidentin Claudia Roth wird Staatsministerin für Kultur und Medien. Ab morgen soll die Parteibasis über die Personalien und den Koalitionsvertrag abstimmen.

Quelle: BR24 Nachrichten, 25.11.2021 21:45 Uhr