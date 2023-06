Grüne dringen auf Nachbesserungen beim EU-Asylkompromiss

Kurzmeldung ein/ausklappen Zehntausende protestieren in Israel erneut gegen geplante Justizreform

Tel Aviv: Zehntausende Menschen haben in Israel erneut gegen die Politik der rechts-religiösen Regierung von Ministerpräsident Netanjahu protestiert. Allein zur Hauptkundgebung in der Küstenstadt Tel Aviv kamen am Abend israelischen Medien zufolge 100.000 Menschen. Insgesamt habe es Proteste in rund 150 Städten gegeben. Die Demonstranten kritisierten wiederholt die geplante Justizreform der Regierung. Netanjahus Koalition will mit einer Justizreform das oberste Gericht gezielt schwächen. Die Regierung wirft ihm übertriebene Einmischung in politische Entscheidungen vor. Kritiker sehen die Gewaltenteilung in Gefahr und warnen vor einer Staatskrise. Netanjahu hatte die Pläne nach massivem Druck im März ausgesetzt. Verhandlungen zwischen Regierung und Opposition blieben bisher erfolglos.

Sendung: BR24 Nachrichten, 17.06.2023 22:45 Uhr