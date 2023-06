Grüne diskutieren über umstritten EU-Kompromiss zum Ayslrecht

Meldungsarchiv - 17.06.2023 15:45 Uhr Aktuelle Meldungen

Bad Vilbel: Außenministerin Baerbock hat auf dem kleinen Parteitag der Grünen den umstrittenen EU-Kompromiss zur Asylpolitik verteidigt. Vor den rund 100 Delegierten sagte sie, es sei nicht alles super. Auch sie habe es zerrissen. Baerbock kritisierte besonders, dass es nicht gelungen ist, bei den umstrittenen EU-Grenzverfahren mit haftähnlichen Aufnahmezentren zumindest Ausnahmen für Kinder zu erreichen. Deutschland sei hier aber weitgehend isoliert gewesen. Die schleswig-holsteinische Ministerin für Soziales, Touré, hingegen erneuerte ihre Kritik an dem Asyl-Kompromiss und warnte davor, dass die Partei die Auswirkungen dieser Politik kleinrede. Sie selbst sei Mitglied der Grünen geworden, weil die Partei dafür stehe, Menschenrechte zu verteidigen und hochzuhalten, so Touré. Am Nachmittag wollen die Delegierten über eine Resolution zu dem Thema abstimmen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 17.06.2023 15:45 Uhr