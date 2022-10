Grüne debattieren über RWE-Vereinbarung zum Kohleausstieg

Nachrichtenarchiv - 16.10.2022 11:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Bonn: Mit Debatten zur Klimapolitik schließen die Grünen heute ihren Bundesparteitag ab. Erwartet werden unter anderem heftige Diskussionen über eine Vereinbarung, die mit dem Energiekonzern RWE geschlossen wurde. Die grünen Wirtschaftsministerien im Bund und in Nordrhein-Westfalen hatten sich dabei darauf geeinigt, den Kohleausstieg im Rheinischen Revier um acht Jahre vorzuziehen, auf 2030. Dafür soll allerdings eine Reihe von Kohlekraftwerken wieder ans Netz genommen werden. Der Bundesvorstand der Grünen bekennt sich zu dem Vorhaben, die Grüne Jugend kritisiert es allerdings und will dazu einen Änderungsantrag vorlegen. Der Bundesvorstand will zudem den Ausbau der Erneuerbaren Energien auf 100 Prozent bis zum Jahr 2035 durchsetzen. Für Privatleute soll Bürokratie abgebaut werden, das Wohngeld soll um ein Klimawohngeld ergänzt werden.

Sendung: BR24 Nachrichten, 16.10.2022 11:00 Uhr