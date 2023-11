Grüne debattieren über den Begriff "Wohlstand"

Karlsruhe: Bei der Delegierten-Versammlung von Bündnis 90/Die Grünen hat die Aufstellung der Kandidatenliste für die Europawahl bis in die frühen Morgenstunden gedauert. Die Teilnehmer zogen es vor, die Prozedur bis nach zwei Uhr fortzusetzen und abzuschließen, statt heute früh damit weiterzumachen. In der Debatte zum Wahlkampf für den EU-Urnengang im kommenden Juni forderte die Co-Vorsitzende Lang, die gestern im Amt bestätigt worden war, von jedem einzelnen Parteimitglied Selbstbewusstein, Mut, Kampfesgeist und Engagement. Bundesaußenministerin Baerbock sagte der Ukraine weitere Unterstützung zu. Es sei klar, dass die Ukraine in absehbarer Zeit die EU verstärken werde.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 25.11.2023 13:00 Uhr