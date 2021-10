Grüne bestimmen auf Parteitag ihre Sondierungsteams

Nachrichtenarchiv - 02.10.2021 11:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Die Grünen haben einen kleinen kleinen Parteitag gestartet, bei dem sie über das weitere Vorgehen zur Bildung einer neuen Regierung beraten wollen. Zum Auftakt sagte Bundesgeschjäftsführer Kellner, wir stehen an der Schwelle zu etwas Neuem. Er räumte gleichzeitig ein, dass es die Partei bei der Bundestagswahl verfehlt habe, als größte Partei die künftige Regierung anzuführen. "Unsere Ziele waren größer", so Kellner. An Parteichefin Baerbock gewandt sagte der Bundesgeschäftsführer, Deine Kandidatur war historisch. Baebock wurde mit stehenden Ovationen empfangen. Die etwa 100 Delegierten sollen heute eine Sondierungsgruppe mit den Gesprächen betrauen

Quelle: BR24 Nachrichten, 02.10.2021 11:45 Uhr