Grüne beschliessen Europawahlprogramm

Karlsruhe: Der Grünen-Parteitag zur Europawahl ist zu Ende gegangen. Zum Abschluss nahmen die Delegierten das Programm für die Wahl an. Der Schwerpunkt des Papiers liegt auf Sozialstandards und Menschenrechten. In der Sozialpolitik wollen die Grünen verbindliche EU-Vorgaben für Mindestlöhne und gegen Willkür und Ausbeutung. In der Asylpolitik unterstützten die Delegierten den Kurs der Bundesregierung bei den Verhandlungen über eine Reform der Europäischen Migrationspolitik - darunter Asylverfahren an den EU-Außengrenzen und mehr Abschiebungen durch Rückführungsabkommen. Darauf reagierte die Linke mit scharfer Kritik. Linken-Chefin Wissler sagte, die Grünen fielen damit als Bündnispartner für eine humane und menschenrechtskonforme Migrationspolitik aus.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 26.11.2023 16:00 Uhr