Grüne beraten über Satzungsänderungen und wählen neue Spitze

Nachrichtenarchiv - 29.01.2022 10:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Mit Neuwahlen ihrer Führungsriege wollen die Grünen den Wechsel in die Bundesregierung vollenden. Beim digitalen Parteitag unter dem Motto "Wurzeln für die Zukunft" werden die Delegierten am Nachmittag unter anderem ein neues Spitzenduo wählen. Als Kandidaten für die Nachfolge von Annalena Baerbock und Robert Habeck stehen die Parteilinke Ricarda Lang und der Realo Omid Nouripour zur Wahl. Lang schaltet sich wegen eines positiven Corona-Tests digital zu. Die Delegierten stimmen online ab, das Votum muss aber noch per Brief bestätigt werden. Beim Parteitag geht es auch um eine Änderung der Satzung. Der Bundesvorstand will erreichen, dass Anträge auf Parteitagen von mehr Mitgliedern als bisher gemeinsam getragen werden müssen. Beim letzten Parteitag im Juni lagen mehr als 3.300 Änderungsanträge vor.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 29.01.2022 10:00 Uhr