Grüne beraten über Aufnahme von Koalitionsverhandlungen

Berlin: Die Grünen beraten zur Stunde auf einem kleinen Parteitag, ob sie auf Basis des Sondierungspapiers Koalitionsverhandlungen mit SPD und FDP aufnehmen sollen. Kurz vor Beginn bedauerte Grünen-Fraktionschef Hofreiter im phoenix-Interview zwar, dass es keine Steuererhöhungen für Reiche geben werde. Allerdings, so Hofreiter, würden für die Einnahmenseite andere Maßnahmen ergriffen, wie etwa ein verschärfter Kampf gegen Steuerhinterziehung oder Steuervermeidung sowie der Abbau von schädlichen Subventionen. Ähnlich hatte der Grünen-Politiker Trittin zuvor in der BILD am Sonntag argumentiert. Die Delegierten wüssten, dass es keine Steuersenkungen für Besserverdienende gebe, so Trittin, aber dafür gebe es einen Mindestlohn für 10 Millionen Menschen und eine Kindergrundsicherung.

Quelle: BR24 Nachrichten, 17.10.2021 13:30 Uhr