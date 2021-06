Grüne bekräftigen ihren Führungsanspruch

Nachrichtenarchiv - 11.06.2021 18:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Die Grünen haben zum Auftakt ihres Parteitags ihren Führungsanspruch unterstrichen. Bundesgeschäftsführer Kellner sagte, die Grünen hätten eine breite gesellschaftliche Mehrheit auf ihrer Seite. Als Antwort darauf erleben die Grünen nach den Worten Kellners wüste, teils faktenfreie Attacken von der Union, aber auch von vielen anderen. Das sei die Angst, dass die Grünen es tatsächlich schaffen können. Am ersten Tag des dreitägigen, weitgehend digitalen Treffens steht der Klimaschutz im Mittelpunkt. Dazu gehören auch höhere CO2- und in der Folge höhere Spritpreise sowie ein generelles Tempolimit von 70 Stundenkilometern auf Landstraßen. Morgen soll Parteichefin Baerbock offiziell zur Kanzlerkandidatin gewählt werden. Am Sonntag wollen die rund 800 Delegierten dann das Wahlprogramm beschließen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 11.06.2021 18:00 Uhr