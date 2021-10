Grüne beklagen nach Gespräch mit Union Indiskretionen

Nachrichtenarchiv - 06.10.2021 03:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Nach den Gesprächen zwischen Union und Grünen über eine mögliche Jamaika-Koalition sorgen erneut mögliche Indiskretionen für Unmut. Anlass sind Berichte der Bild-Zeitung über Einlassungen der Grünen bei den Themen EU-Finanzen, Migration sowie Ausstieg aus dem Verbrennungsmotor. Daraufhin warf Grünen-Bundesgeschäfstführer Kellner dem Gesprächspartner vor, sich nicht an die vereinbarte Vertraulichkeit gehalten zu haben. Den gleichen Vorwurf hatte am Wochenende die FDP nach ihrem Gespräch mit der Union erhoben. Skeptisch äußerte sich Niedersachsens CDU-Vorsitzender Althusmann mit Blick auf die Jamaika-Koalition. In seinen Augen sei ein solches Bündnis noch möglich aber nicht sehr wahrscheinlich, sagte Althusmann dem Redaktionsnetzwerk Deutschland.

Quelle: BR24 Nachrichten, 06.10.2021 03:00 Uhr