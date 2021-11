Grüne beginnen Urabstimmung über Koalitionsvertrag

Nachrichtenarchiv - 26.11.2021 10:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Bei den Grünen stimmen die Mitglieder von heute an über den Koalitionsvertrag ab, den ihre Parteispitze mit SPD und FDP schließen will. Eine einfache Mehrheit der rund 125.000 Mitglieder ist ausreichend, eine Mindestbeteiligung ist nicht vorgeschrieben. Grünen-Vizechefin Schäfer sagte im BR, sie gehe von einer großen Mehrheit für den Koalitionsvetrag aus, er enthalte viele Punkte, für die die Grünen jahrzehntelang gekämpft hätten. Die Mitglieder müssen außerdem dem Vorschlag zur Besetzung der Ministerposten zustimmen. Zuletzt war umstritten, wer das Ressort Landwirtschaft übernehmen soll, am späten Abend einigte sich der Bundesvorstand dann auf den früheren Parteichef Özdemir. Der dem linken Flügel zugerechnete Anton Hofreiter geht damit leer aus.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 26.11.2021 10:00 Uhr