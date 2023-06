Grüne beginnen Parteitag mit Gegenangriffen auf Union

Meldungsarchiv - 17.06.2023 13:00 Uhr Aktuelle Meldungen

Bad Vilbel: Der kleine Parteitag der Grünen hat mit einer kämpferischen Rede der politischen Geschäftsführerin, Büning, begonnen. Sie sprach von aufreibenden Wochen, betonte aber auch, die Grünen wollten Verantwortung. Mit Blick auf die innerparteiliche Auseinandersetzung zu den EU-Asylplänen sagte sie: "Wir sind eine Partei der offenen Debatten und Inhalte". Das habe die Grünen immer stark gemacht. Büning warf der Union vor, mit ihrer Kritik nur die Rechten zu stärken. Die Parteichefs Merz und Söder würden, so wörtlich, Schauermärchen über die Grünen erzählen. Wer den Rechten das Wort rede, der mache sie stark. Am Nachmittag werden beim Parteitag kontroverse Debatten über die EU-Entscheidungen zur Verschärfung des Asylrechts erwartet. In dieser Frage will man eine Kompromisslinie finden.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 17.06.2023 13:00 Uhr