Grüne beenden ihren digitalen Bundesparteitag zum neuen Grundsatzprogramm

Immer mehr Politiker plädieren für Verlängerung des Teil-Lockdowns

Berlin: Aus Bundes- und Landespolitik mehren sich die Stimmen, die im Kampf gegen das Corona-Virus für eine Verlängerung des Teil-Lockdowns plädieren. Bundesfinanzminister Scholz erklärte in der "Bild am Sonntag", es spreche alles dafür, dass die aktuellen Beschränkungen über den 30. November hinaus fortgesetzt werden müssten. Auch Bayerns Ministerpräsident Söder ist dafür, die Regelungen beizubehalten. Um ein schönes Weihnachten verbringen zu können, müsse man den Lockdown verlängern und sicher auch vertiefen, sagte der CSU-Chef der Zeitung. Demnach sollen die Maßnahmen so lange gelten, bis der Inzidenzwert wieder auf 50 gesunken ist. Derzeit liegt er in Deutschland bei über 140. Der bayerische Wissenschaftsmister Sibler sieht die sechs bayerischen Universitätskliniken für die medizinische Versorgung von Corona-Patienten gut gerüstet. Mit Blick auf den Winter sagte er, man sei auf die Behandlung weiterer an COVID-19 erkrankter Patienten vorbereitet.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 22.11.2020 12:00 Uhr