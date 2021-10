Grüne äußern Zweifel vor Sondierungsgesprächen mit der Union

Nachrichtenarchiv - 05.10.2021 09:15 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Kurz vor dem Sondierungsgespräch mit der Union haben zwei Grünen-Politiker öffentlich die Verhandlungsfähigkeit von CDU/CSU in Zweifel gezogen. Cem Özdemir sagte in einem Interview, dass aus dem Treffen von Union und FDP am Sonntag bereits Ergebnisse durchgesickert seien, sei nicht gerade ein Vertrauensbeweis. Özdemir sieht darin auch ein Zeichen für interne Führungsprobleme. Der frühere Fraktionschef Trittin sagte, der entscheidende Punkt am heutigen Tag werde sein, ob die CDU willens und fähig sei, überhaupt solche Vereinbarungen zu treffen. Einen monatelangen Klärungsprozess könne sich Deutschland nicht leisten. Außerdem gebe es große inhaltliche Unterschiede zwischen der Union und den Grünen. Etwa beim Klimaschutz und in der Flüchtlingspolitik. Mit dem Treffen endet heute eine erste Reihe von Sondierungsgesprächen über eine neue Regierung.

Quelle: BR24 Nachrichten, 05.10.2021 09:15 Uhr