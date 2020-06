Großveranstaltungen bleiben möglicherweise bis Ende Oktober verboten

Nachrichtenarchiv - 17.06.2020 11:15 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Großveranstaltungen wie Volks- oder Straßenfeste bleiben wegen der Corona-Pandemie möglicherweise bis mindestens Ende Oktober verboten. Das berichtet die Deutsche Presse-Agentur und beruft sich auf eine mit anderen Ländern abgestimmten Beschlussvorlage Bayerns für die heutige Ministerpräsidentenkonferenz. Zum ersten Mal seit einem Vierteljahr treffen sich die Länderchefs und Merkel persönlich im Kanzleramt. Seit Mitte März hatte es nur Video- und Telefonkonferenzen gegeben. Heute wird es unter anderem um die organisatorische und finanzielle Umsetzung des 130 Milliarden Euro schweren Konjunkturprogramms gehen, das Union und SPD Anfang des Monats vereinbart hatten. In Bayern treten heute die ersten der gestern angekündigten neuen Lockerungen in Kraft. So dürfen sich im öffentlichen Raum wieder Gruppen von bis zu zehn Personen treffen, egal aus wievielen Haushalten.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 17.06.2020 11:15 Uhr