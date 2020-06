Großveranstaltungen bleiben bis Herbst verboten

Nachrichtenarchiv - 17.06.2020 18:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Bei gleichbleibender Corona-Infektionslage sollen die Schulen nach den Sommerferien den normalen Unterricht wieder aufnehmen, Großveranstaltungen bleiben bis mindestens Ende Oktober verboten. Darauf haben sich Bund und Länder bei einem Treffen in Berlin geeinigt. Danach gaben Kanzlerin Merkel, Bayerns Ministerpräsident Söder und Hamburgs Bürgermeister Tschentscher bekannt, dass es prinzipiell bei den Abstands- und Hygieneregeln bleiben soll. Der Mindestabstand von 1,5 Metern, das Tragen von Mund-Nase-Bedeckungen und die Kontaktbeschränkungen hätten sich bewährt, solange es keinen Impfstoff gebe. Merkel dankte allen Bürgern, die sich die neue Corona-Warn-App bereits heruntergeladen haben und sprach von einem Meilenstein in der Pandemie-Bekämpfung. Söder nannte das Ergebnis des Treffens gut und gemeinschaftlich, warnte aber mit Blick auf Lockerungen davor, bisherige Erfolge zu verspielen: "Erleichterung ja, aber mit Umsicht und Köpfchen", so Söder wörtlich.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 17.06.2020 18:45 Uhr