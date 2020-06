Großveranstaltungen bleiben bis Herbst verboten

Nachrichtenarchiv - 17.06.2020 18:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Bund und Länder wollen in Kürze über den weiteren Kurs in der Corona-Krise informieren. Kanzlerin Merkel und die 16 Regierungschefs haben sich offenbar auf ein Procedere bei der Wiederöffnung von Schulen und bei geplanten Großveranstaltungen geeinigt. Einigkeit in allen Punkten gibt es laut unserem Hauptstadtstudio aber nicht. Demnach haben sich die Ministerpräsidenten Bayerns und Sachsens, Söder und Kretschmer, vorbehalten, bei manchen Punkten eigene Wege zu gehen. Laut Beschlussvorlage soll der Mindestabstand von eineinhalb Metern im Personennahverkehr und im Einzelhandel ebenso beibehalten werden wie verstärkte Hygiene-Maßnahmen und das Tragen von Mund-Nase-Bedeckungen. Diese hätten sich bewährt. Der Unterricht soll demnach spätestens nach den Sommerferien zum Regelbetrieb zurückkehren, zeitnah auch die Kinderbetreuung. Großveranstaltungen dagegen bleiben grundsätzlich bis mindestens Ende Oktober verboten.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 17.06.2020 18:00 Uhr