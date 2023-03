Großteil geplanter Abschiebungen aus Deutschland scheitert

Nachrichtenarchiv - 05.03.2023 07:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: In Deutschland sind im vergangenen Jahr knapp zwei Drittel der geplanten Abschiebungen gescheitert. Das geht aus einer Antwort der Bundesregierung auf eine Anfrage der Unionsfraktion hervor. Demnach wurden mehr als 23.000 Abschiebungen nicht vollstreckt. In den meisten Fällen habe das daran gelegen, dass Flüge abgesagt wurden oder die betroffenen Personen am Ausreisetag nicht anwesend waren. Weitere Gründe seien etwa Piloten, die sich weigern, Ausreisepflichtige zu befördern, oder unmittelbar vor Fristablauf eingelegte Rechtsmittel. Knapp 13.000 Menschen wurden im vergangenen Jahr aus Deutschland abgeschoben.

Sendung: BR24 Nachrichten, 05.03.2023 07:00 Uhr