Großteil der Verbraucher wünscht sich weniger Zucker in Fertiglebensmitteln

Mehr als 300 000 Tonnen Flutabfälle aus dem Ahrtal entsorgt

Bad Neuenahr-Ahrweiler: Seit der Flutnacht sind im Kreis Ahrweiler in Rheinland-Pfalz mehr als 300 000 Tonnen Sperrmüll entsorgt worden. So viel Müll komme sonst in 40 Jahren zusammen, teilte die Kreisverwaltung Ahrweiler heute mit. Etwa ein Drittel des Mülls sei innerhalb der ersten drei Wochen zu einer Deponie in einen Nachbarort gebracht worden und solle dort dauerhaft gelagert werden. Weitere rund 45 000 Tonnen Müll seien in Recyclinganlagen und Deponiezwischenlagern in ganz Deutschland gelandet. Das Hochwasser hatte im Juli im Westen Deutschlands große Schäden verursacht.

Quelle: BR24 Nachrichten, 05.11.2021 12:45 Uhr