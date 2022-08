Großteil der Gasumlage geht wohl an zwei Unternehmen

Nachrichtenarchiv - 22.08.2022 21:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Ein Großteil der milliardenschweren Gasumlage geht wohl an zwei Unternehmen. Nach Informationen von Nachrichtenagenturen bekommen zwei Gashandelspartner von Russland 90 Prozent der 34 Milliarden Euro: Uniper und die bisherige Gazprom Germania. Uniper hatte in der vergangenen Woche erklärt, mehr als 50 Prozent der Umlage zu erhalten, allerdings ohne eine genaue Summe zu nennen. Laut Agenturen sollen es etwa zwei Drittel sein. Weitere etwa 25 Prozent gehen demnach an Sefe, vormals Gazprom Germania, sowie deren Hauptvertragspartner Wingas und VNG. Die verbleibenden rund acht Prozent entfallen den Angaben zufolge auf die übrigen Unternehmen, die laut einer am Nachmittag veröffentlichten Liste von der Gasumlage profitieren wollen. Der Grünen-Wirtschaftspolitiker Janecek forderte, die Kriterien nachzuschärfen. Denn es seien auch Unternehmen darunter, die keine wirtschaftlichen Schwierigkeiten hätten.

